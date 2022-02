Orlando, gli Universal Studios avranno un quarto parco tematico

10:21

Aprirà nel 2025 l'Epic Universe Park, il quarto parco tematico all’interno degli Universal Studios di Orlando. Dopo lo stop ai lavori dovuto alla pandemia e i numerosi rinvii, adesso sembra esserci l’ufficialità. Il cantiere è in progress, le opere di costruzione sono ricominciate già quasi un anno fa e trapelano le prime indiscrezioni. Come riporta travelpulse.com uno dei land tematici sarà il Super Nintendo World, che in Giappone ha riscosso un grande successo.

Questo parco divertimenti sarà il quarto di Universal Orlando insieme a Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Volcano Bay.



Gaia Guarino