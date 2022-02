Seychelles: al via il programma 'Lospitalite' per spingere sull'eccellenza del servizio

14:23

Il ministro degli Affari Esteri e del Turismo delle Seychelles, Sylvestre Radegonde, ha lanciato il programma di eccellenza del servizio 'Lospitalite'. Radegonde ha spiegato che la nuova campagna intende incoraggiare e sviluppare l'etica dell'eccellenza del servizio alle Seychelles, affinché gli ospiti possano essere accolti con standard di qualità superior.



La logica alla base di questo programma è coltivare una cultura dell'eccellenza del servizio tra la popolazione delle Seychelles così che possa occupare un posto al centro della loro vita e del modo in cui operano dal punto di vista professionale.

Pubblicità

“L'ospitalità è qualcosa che ogni abitante delle Seychelles impara sulle ginocchia di sua madre, e possiamo affermare che nella nostra cultura è allo stesso livello di importanza della pulizia e della devozione. Ogni visitatore che sbarca in questo Paese è nostro ospite, e ci viene a far visita qui nella nostra casa. Noi dobbiamo essere orgogliosi di poterli ospitare e di potergli fornire il miglior servizio possibile per far sentire ognuno il benvenuto durante tutto il viaggio. La nostra economia e la sostenibilità del nostro settore dipendono da questo", ha dichiarato il ministro.



Il progetto si basa su tre principi fondamentali: sensibilizzazione e consapevolezza, istruzione e formazione e riconoscimento e premiazione.

Il leit motiv della campagna è ‘Il turismo dipende da noi’, proprio a sottolineare l'importanza del settore turistico. Nelle sue osservazioni conclusive, il direttore generale per la pianificazione e lo sviluppo della destinazione, Paul Lebon, ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno portato a compimento il programma.