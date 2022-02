Il Canada apre i confini ai vaccinati: ecco le nuove regole

11:07

Entra anche il Canada nell’elenco dei Paesi che si preparano ad allentare le restrizioni per i viaggiatori internazionali. La data fissata per l’avvio della nuova regolamentazione è fissata per il prossimo 28 febbraio.

Per chi arriva nel Paese e ha completato il ciclo vaccinale sarà ora sufficiente effettuare un tampone rapido prima della partenza. Negli aeroporti canadesi saranno poi effettuati tamponi campione, ma non verrà più richiesta la quarantena in attesa del risultato.



Resterà invece ancora attiva la quarantena di 14 giorni per chi arriva in Canada senza essere vaccinato, con l’obbligo di effettuare un tampone sia all’arrivo sia all’ottavo giorno di permanenza.