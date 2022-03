Gli Stati Uniti vogliono rendere l’ora legale permanente

21:00

Niente più ‘salti’ di un’ora nel cuore della notte, niente più lancette dell’orologio da spostare. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge che vuole rendere l’ora legale valida tutto l’anno, dicendo di fatto addio all’ora solare.

Il provvedimento prenderebbe il via dal novembre del 2023.



Tuttavia la legge per entrare in vigore dovrà prima essere firmata dal presidente Joe Biden che, come riporta ilpost.it, per il momento non ha ancora espresso un’opinione in merito.



Il tema è dibattuto in realtà in diverse zone del mondo, Europa compresa, dove si sta valutando l’idea di dire addio ai cambi di ora e mantenere lo stesso sistema per tutti i 12 mesi dell’anno.