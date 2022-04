Concessioni demaniali: procedura d'infrazione per il Portogallo

15:22

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti del Portogallo per “la mancata corretta attuazione delle norme relative alle procedure di gara per l’aggiudicazione di concessioni balneari”.

La Commissione, si legge su Hotelmag, ritiene che la legislazione portoghese, che conferisce ai titolari di concessioni balneari esistenti un diritto di preferenza nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni, non risulti compatibile con la direttiva sui servizi o con la libertà di stabilimento ai sensi del trattato. Secondo la Commissione Ue, “un diritto preferenziale a favore degli operatori storici dissuaderebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo”.



Quest’ultimo dispone ora di due mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, che, trascorsi i termini, potrà decidere di inviare al Portogallo un parere motivato.