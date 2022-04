Walt Disney World: eliminato l'obbligo di mascherine anche al chiuso

10:40

Walt Disney World Resort di Orlando in Florida, ha eliminato tutti i requisiti connessi all’uso di mascherine, che diventano solo facoltative per tutti gli ospiti, indipendentemente dal loro status di vaccinazione.

Questo sia all'interno sia all'esterno del parco, compresi i mezzi di trasporto Disney come autobus e monorotaie. "Le mascherine sono opzionali per gli ospiti, sia all'aperto sia al chiuso, così come sui mezzi di trasporto Disney – si spiega in una nota sul sito web del parco riportata da Travelpulse -. Si consiglia tuttavia agli ospiti che non sono completamente vaccinati di continuare a indossare mascherine per il viso in tutti i luoghi al chiuso, comprese le attrazioni al coperto e i teatri e sui mezzi di trasporto chiusi".



Oltre a eliminare i requisiti della mascherina, Walt Disney World ha salutato il ritorno del ‘meet & greet’ con i personaggi Disney. Le nuove regole giungono nell’anno delle celebrazioni del 50° anniversario del parco.