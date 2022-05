Seychelles, il ritorno degli italiani: “Nozze e lusso traino della ripresa”

di Silvana Piana

15:22

“L’apertura dei corridoi ci aveva aiutato, ma è il via libera del 1 marzo scorso che ha dato lo slancio verso il recupero”. Danielle Di Gianvito (nella foto), marketing representative Italy Seychelles Tourism representative office - Ita Strategy, sente vicino il momento della ripresa, e l’afflusso di agenti di viaggi al workshop organizzato dall’Ente a Torino accresce il sentiment positivo del mercato.

Il ritorno

Le Seychelles stanno tornando a essere una destinazione per gli italiani, come dimostrano i dati che indicano un incremento del 65% sul 2019 di visitatori italiani. “Le previsioni sono più che positive. Stanno già arrivando anche richieste per fine anno. La risposta degli adv è buona, e per loro abbiamo in programma nuovi fam trip”.



Cresce l’impegno sull’offerta wellness, anche se rimangono i viaggi di nozze il segmento prevalente. Sul piano dei collegamenti aerei, il contributo dei vettori c’è: “Non soffriamo della mancanza di un volo diretto. Sono molte le compagnie che servono le Seychelles e che propongono anche formule combinate con stop over nei propri hub”. Tema forte è il lusso, ma nel concetto di sostenibilità. “Sono previste aperture di nuovi alberghi, progettati con un’elevata attenzione all’ambiente”.



Le novità alberghiere

È questa la linea che segue un big player dell’hotellerie. “Il portfolio Hilton è in crescita con una forte attenzione alla sostenibilità e al rapporto con comunità e cultura locali - spiega Serena Di Fiore, cluster sales manager Hilton and DoubleTree by Hilton Seychelles Resort & Spa -. Nei prossimi due anni apriremo due alberghi: un Canopy a Mahé e un Waldorf Astoria a Platte Island, che sarà il primo, per Hilton, nelle Isole Esterne delle Seychelles. Il Canopy avrà circa 100 camere, per un target giovane e con attività di ogni tipo. Il Waldorf, invece, avrà soltanto ville, su un’isola privata”. Tra le novità, la proposta per agosto, all’Hilton Labriz di Silhouette, “del ‘campcation’, campo estivo per i più giovani”.



Per gli honeymooner

Lusso e natura si uniscono nel segno dello stile e della privacy, sotto il brand Four Seasons, che ha scelto Mahé e Desroches Island per i suoi due resort. Il segmento di punta è quello degli honeymooner: “Nelle nostre strutture - racconta Marie Kremer, senior sales manager Four Seasons Resort Seychelles-Mauritius - si celebrano matrimoni con cerimonie complete e, in abbinamento, estensioni agli atolli dell’arcipelago”.