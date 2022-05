Malesia, natura attività ‘en plein air’ e buon cibo per attrarre gli italiani

di Gaia Guarino

12:24

La Malesia, che dal 1° maggio ha eliminato la maggior parte delle restrizioni, attende i viaggiatori italiani e crede nella forza delle adv.

Dopo l'allentamento delle misure anti-Covid, per circolare nel Paese occorre installare l'app Mysejahtera, che, una volta caricati i dati vaccinali, genera un Qr code che diventa un vero e proprio lasciapassare.



Le mascherine non sono più obbligatorie, eccezion fatta per i locali e i mezzi pubblici. Come spiega Vincenza Andreini, rappresentante marketing & pr per Tourism Malaysia, “sebbene l'assicurazione per Covid non sia un requisito essenziale, rimane comunque consigliata in quanto, qualora ci si infettasse durante il soggiorno, bisogna sottoporsi a un regime di isolamento di 7 giorni, con un tampone Pcr da effettuare il quarto giorno e che se negativo interrompe l'isolamento”.



L'offerta e i collegamenti

La Malesia è una destinazione facile da raggiungere. A oggi mancano dei voli diretti dall'Italia ma, con un solo scalo, si può viaggiare con diverse compagnie come Emirates, Qatar Airways, Etihad, Turkish Airlines, Singapore Airlines e Malaysia Airlines.



Anche il clima è estremamente favorevole, soprattutto nel periodo tra aprile e ottobre. “In Malesia le isole sono sempre visitabili - prosegue Andreini -. La costa ovest, quella di Pangkor e Langkawi, è ideale durante tutto l'anno, quella est meglio evitarla durante il nostro inverno, mentre le isole del Sabah sono la meta perfetta in qualunque stagione”.



Come venderla

Le bellezze naturalistiche della foresta tropicale, le attività e il buon cibo sono un'ottima leva per vendere la destinazione in agenzia. “Da non dimenticare - conclude Andreini - sono due elementi: la sicurezza sociale e le innumerevoli curiosità da scoprire, tra cui la Merdeka 118, ossia quella che a breve sarà la seconda torre più alta al mondo, l'unico Legoland d'Oriente e l'hotel di Barbie a Kuala Lumpur. E per trovare un nuovo punto di vista, non resta che prendere parte ai tour in Vespa, in mongolfiera o in elicottero”.