Stati Uniti: Bahamas inserite al livello di rischio alto per il Covid

21:00

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno aggiunto cinque Paesi all’elenco di quelli inseriti al 'Livello 3: alto' nella categoria di rischio Covid-19. Tra questi ci sono destinazioni molto popolari tra i turisti statunitensi, come le Bahamas, St. Vincent e Grenadine e Montserrat nei Caraibi, così come il Belize e, nell’Africa meridionale, l’Eswatini.

Secondo TravelPulse quattro di queste destinazioni erano state precedentemente incluse nella categoria di rischio Covid-19 'Livello 2: Moderato' - Bahamas, Belize, Eswatini e St. Vincent e Grenadine -, prima di essere alzate di livello questa settimana. Il territorio britannico d'oltremare di Montserrat, tuttavia, è stato spostato di due livelli rispetto al precedente stato di ' 1: basso'.



Le categorie di rischio

A metà aprile il Cdc ha rivisto il formato del suo sistema di avviso sanitario di viaggio per le destinazioni estere. Pertanto, in termini di rischio generalizzato dei viaggiatori di contrarre il virus, il livello 3 è ora quello più alto assegnato a una determinata destinazione al di fuori di circostanze speciali.



I livelli da 1 a 3 continuano a essere determinati principalmente dai tassi di incidenza di Covid-19 a 28 giorni o dal conteggio dei nuovi casi. Le destinazioni di 'Livello 1: basso' sono quelle che hanno visto 49 o meno nuovi casi ogni 100mila residenti nei 28 giorni precedenti. I Paesi al 'Livello 2: moderato' sono quelli che hanno segnalato tra 50 e 100 nuovi casi ogni 100mila persone, mentre le destinazioni inserite nella categoria di 'Livello 3: alto' sono quelle che hanno avuto oltre 100 nuovi casi ogni 100mila persone nello stesso periodo.

Allo stato attuale circa 115 nazioni del mondo sono incluse nella colonna di avviso 'Livello 3: alto' (quasi la metà delle circa 235 destinazioni monitorate dal Cdc). Solo 17 Paesi sono stati inseriti nella categoria 'Livello 2: Moderato', mentre l'elenco 'Livello 1: Basso' ne include 53.