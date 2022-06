Kenya, un piano quinquennale per il turismo

08:47

Il Kenya dà il via a una nuova strategia per il settore turistico che guarda ai prossimi cinque anni. Ad annunciarlo è il ministro del turismo kenyota che presenta una roadmap incentrata sulla sostenibilità e su una accelerata trasformazione economica.

Il brand per promuovere la destinazione, Magical Kenya, ha come elemento portante la volontà di diversificare la industry allentando la dipendenza del Paese da tutto ciò che concerne i safari e il balneare. Come riporta travelmole.com, il piano si fonda sul branding, sul marketing e sulle esperienze con lo scopo di comunicare un’offerta ampia e variegata per competere contro le mete vicine e quelle emergenti. G. G.