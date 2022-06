Grecia: lo storytelling di Otto per promuovere il Paese

08:00

Parte da una storia vera la nuova campagna di promozione dell’ente del turismo ellenico. Uno storytelling che ha come protagonista un turista austriaco, Otto, che dopo un viaggio in Grecia ha deciso di rimanere, catturato dalle bellezze del Paese.

“Essendo uno dei cinque marchi turistici più forti al mondo con paesaggi famosi, quest'anno abbiamo scelto di concentrarci sulle emozioni provocate dalla visita nel nostro Paese – è il commento del ministro del Turismo Vassilis Kikilias -. Una storia vera ispira la nuova campagna di promozione della Grecia all'estero. Attraverso la narrazione dell'esperienza di un viaggiatore che originariamente veniva nel nostro paese per le vacanze, ma la pace, la semplicità e la bellezza che ha vissuto, lo hanno portato a rimanere, lavorare, fondare una famiglia in Grecia, e finalmente cambiare la sua vita, per sempre”.