Moderna e sostenibile, ecco la Cuba post pandemia

14:25

"Si chiudono due anni di trasformazione per Cuba. L'Isla Grande, che sta attraversando una metamorfosi senza precedenti sul piano economico, lasciando più spazio alle iniziative private, ha sfruttato la parentesi del Covid per ripensare la sua offerta turistica e tornare alla ribalta sui mercati internazionali con una proposta completamente rinnovata e sostenibile. "Il Paese ha approfittato della pandemia per migliorare, con l'obiettivo di risvegliare l'interesse dei viaggiatori internazionali e tornare ad avere buoni numeri" ha sottolineato il ministro del Turismo, Juan Carlos Garcìa Granda...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)