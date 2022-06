Visitare Manhattan come un local, la novità di New York

16:24

New York continua la sua campagna a marce forzate per riconquistare i viaggiatori. L’ultima iniziativa è il lancio della guida Manhattan Like a New Yorker, che fa parte della campagna Get Local NYC e che mette a disposizione dei turisti delle guide per visitare i 5 distretti della Grande Mela con consigli e segnalazioni degli abitanti di New York.

Al momento sono disponibili le guide su Manhattan, Brooklyn e il Bronx, mentre quella su Staten Island e quella sul Queens saranno lanciate quest’estate.



Ma la città che non dorme mai riserva molte altre novità: 12.000 nuove camere d'albergo in arrivo nei prossimi tre anni, con nuove proprietà come Aman New York e il secondo Ritz-Carlton di New York che debutterà quest'estate; più di 20 nuovi spettacoli di Broadway, da rivisitazioni di grandi classici a debutti innovativi; prossimi sviluppi e aperture di infrastrutture e trasporti, con miglioramenti nei tre principali aeroporti della regione; arte e cultura, tra cui il nuovissimo Museum of Broadway, The Louis Armstrong Center e l’American Museum of Natural History’s Gilder Center in arrivo quest’anno, oltre al The American LGBTQ+ Museum e all’Universal Hip Hop Museum.



E ancora sale per gli spettacoli, come la rinnovata David Geffen Hall del Lincoln Center che aprirà i battenti a ottobre e l'ampliamento dell'iconico Apollo Theater che sarà inaugurato l'anno prossimo; novità culinarie, dai nuovi ristoranti a food hall uniche in tutti e cinque i distretti; nuovi negozi, tra cui il rinnovato Tiffany & Co. Flagship sulla Fifth Avenue e il ritorno di Century 21; grandi eventi come il NYC Pride, il New York City E-Prix, gli US Open.



Quest’estate ricorre inoltre il 30° anniversario della NYC Restaurant Week, in programma dal 18 luglio al 21 agosto. Per commemorare queste storico traguardo, NYC & Company lancerà l’"Anno della cucina" a New York.