Thailandia oltre i 2 milioni di stranieri: si punta ai 10 milioni nel 2022

15:09

Sono oltre due milioni gli arrivi di turisti internazionali in Thailandia in questi primi sei mesi del 2022. La cifra è stata resa nota dalla portavoce del vicegovernatore Traisuree Traisoranakul, che ha precisato come al 26 giugno la cifra totale sia stata di 2,03 milioni.

Un traguardo raggiunto grazie all’allentamento delle misure anti-pandemia ma che, spiega TravelMole, certo non accontenta un Paese abituato a ospitare, negli anni precedenti al Covid, qualcosa come 40 milioni di visitatori. Obiettivo per quest’anno è comunque di crescere ancora, arrivando a ricevere dai 7 ai 10 milioni di turisti internazionali anche grazie all’allentamento delle restrizioni cui erano soggette le compagnie aeree; tra le rotte sbloccate quelle cinesi, due delle quali sono ora di libero accesso ai vettori thailandesi.