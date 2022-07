08:04

In Croazia “C’è davvero di tutto e gli italiani lo stanno apprezzando sempre più”. Viviana Vukelic (nella foto), direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’ente nazionale croato per il turismo in Italia, conferma un trend positivo che mese dopo mese sta bruciando le tappe verso il ritorno ai numeri dell’epoca pre-Covid

“Quello italiano è un mercato turistico di fondamentale importanza per la Croazia, sempre ai primi posti nella classifica globale. Le prenotazioni sono aumentate decisamente già da aprile e la tendenza va in direzione di una crescita costante”.

Cultura, natura, turismo nautico, benessere, salute e Mice sono tutti assi nella manica del Paese, segmenti che contribuiscono a fare della Croazia un prodotto completo e, soprattutto, fruibile 365 giorni all’anno. “Proprio su questo punto la collaborazione con i nostri partner appare quanto mai strategica: è importante che il trade proponga la destinazione anche nei periodi di spalla e nella stagione invernale, grazie a una proposta articolata, che vada a toccare alcuni dei temi più cari alla clientela italiana, formata non solo da famiglie, ma anche da giovani e da businessmen”.



Per formare gli agenti di viaggi sul prodotto, l'ente ha organizzato una serie di attività, dai workshop alle iniziative promozionali realizzate in collaborazione partner quali con Snav, Aurora Viaggi, BeBlue o Fiavet Piemonte. La Croazia sarà poi presente anche a TourismA, al salone nautico di Genova e a TTG Travel Experience, dove presenterà l’offerta invernale.



Intanto, l’estate decolla con tante novità, fra le quali l’inaugurazione del ponte di Peljesac, prevista per il 26 luglio, che consentirà di raggiungere più facilmente la Croazia meridionale.

Anche la riconferma del direttore generale Kristjan Stanicic alla guida per dell’ente nazionale croato per il turismo per altri quattro anni è un segnale in direzione della continuità di un progetto globale che ha l’obiettivo di portare la Croazia ai vertici del turismo internazionale. I.C.