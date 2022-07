Praga e le opportunità post Covid lontano dall'overtourism

10:51

Praga senza overtourism. Nonostante l’assenza di quasi due milioni di turisti provenienti da Russia, Cina e Giappone, la capitale ceca vede nel minor sovraffollamento un’opportunità per riscoprire le sue bellezze come mai capitato negli ultimi anni pre-Covid.

“Il fascino medioevale della città - ha dichiarato a Touristik Aktuell Jan Herget, managing director Czech Tourism - sta proprio nella possibilità di viverla in modo più intimo, esattamente come merita la nostra capitale dei libri illustrati, Krumlau. La ricerca di destinazioni a misura d’uomo ha poi rafforzato l’interesse per le storiche località termali di Marienbad, Franzensbad e Karlsbad, particolarmente amate dal pubblico tedesco e riconosciute patrimonio Unesco nel 2021. Anche Brno ha guadagnato popolarità a seguito del periodo pandemico, allargando ulteriormente i circuiti di visita tradizionali”.