San Marino, ai visitatori “due notti gratuite su tre”

di Alberto Caspani

09:16

Nuovi incentivi per prolungare i soggiorni di visita a San Marino. Anche quest'anno è possibile acquistare, entro il 31 luglio e sempre sulla piattaforma visitsanmarino.com, il voucher vacanza che offre due notti gratis su tre ai turisti della più antica Repubblica del mondo (valido sino a novembre 2023).

"Abbiamo stanziato un fondo da 140mila euro - spiega Annachiara Sica (nella foto), direttrice dell'Ufficio del turismo di San Marino - grazie al quale dar modo di apprezzare meglio i nuovi prodotti della nostra offerta: puntiamo su turismo lento del Cammino del Titano, esplorazioni in e-bike o con moto vintage del circuito dei 9 castelli, così come sulle esperienze multimediali del Titanum Museum. Nel 2023 intendiamo lanciare la prima traversata attrezzata del Monte Titano, mentre occorrerà un po' più tempo per la riattivazione della ferrovia storica".



Grazie alla creazione del San Marino Outlet Experience, inoltre, il numero degli stranieri in arrivo è in costante aumento e sempre più decisivo per centrare l'obiettivo annuale di 2 milioni di visitatori.