11:00

Sul fronte turistico, l'estate della Grecia sta oltrepassando le aspettative. I risultati più che positivi di questo settore stanno alleviando l'impatto dei prezzi dell'energia che sembra non smettano di crescere, gravando sulle finanze della popolazione.

Le previsioni

Secondo le previsioni del Governo i ricavi per il 2022 dovrebbero attestarsi all'80/90% rispetto a quelli record del 2019. A oggi, come riporta Reuters.com, c'è anche chi azzarda stime ultra ottimiste parlando di un possibile superamento dei numeri di due anni fa.



Gli arrivi

Gli arrivi dall'estero per via aerea nel mese di giugno sono stati 3.481.000 milioni (+193% rispetto a giugno 2021), sfiorando i livelli del 2019 quando l'anno si era concluso con 32 milioni di visitatori e ricavi pari a 18 miliardi di euro. G. G.