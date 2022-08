Dubai: arrivi turistici sopra i 7 milioni nel primo semestre dell’anno

14:30

Sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno gli arrivi turistici internazionali a Dubai. I dati relativi al primo semestre parlano di 7,1 milioni di viaggiatori entrati nell’Emirato contro i 2,5 del 2021. Ancora un gap da colmare invece rispetto al 2019, quando gli arrivi nel periodo raggiunsero quota 8,4 milioni.

L’analisi effettuata dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo mette in luce inoltre un tasso di riempimento degli alberghi pari al 74 per cento.



Sul fronte dei bacini di provenienza, spiega ttgmedia, la leadership rimane quella dei Paesi del Golfo e del Medioriente, mentre l’Europa si guadagna la seconda piazza con uno share del 22 per cento.