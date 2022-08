08:31

Sarà un 2023 costellato da nuovi formulari da compilare quello che ci attende.

Accanto all’Etias dell’Unione Europea, che dovrebbe entrare in vigore a partire da novembre 2023 e dovrebbe essere utilizzato da tutti i viaggiatori provenienti da Paesi esenti da visto (61 per la Ue), anche la Gran Bretagna si è decisa a introdurre un visto elettronico per accedere ai suoi confini.



Il nuovo sistema di chiamerà Eta e funzionerà come l’Esta degli Stati Uniti.



Secondo quanto riporta L’Echo Touristique, Eta sarà necessario per entrare nel Regno Unito per tutti i viaggiatori esenti da visto, come i cittadini europei ad esempio e avrà un costo di 18 sterline, circa 21 euro.



Per quanto riguarda i tempi, si prevede un’accelerazione: già a marzo 2023 la Gran Bretagna dovrebbe lanciare una fase di test che coinvolgerà i turisti provenienti da Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman e Bahrain.



I viaggiatori europei saranno coinvolti nell’operazione in una seconda fase, ma sicuramente entro la fine del prossimo anno.