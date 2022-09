Il Giappone a TTG Travel Experience

08:00

Jnto a Rimini per “dare un importante segnale di ripartenza”. L’Ente Nazionale del Turismo Giapponese sarà presente all’edizione 2022 di TTG Travel Experience, in programma dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini.



L’Ente incontrerà gli operatori del turismo organizzato presso il Padiglione C1, allo stand 034-047.



“Jnto ha partecipato alle edizioni 2020 e 2021 di TTG, svoltesi nel corso della pandemia, per continuare a informare sulla destinazione e dare un segnale di vicinanza ai partners e agli operatori del settore. Quest’anno, iniziato nel segno di una graduale riapertura ai flussi turistici in Giappone, torniamo a Rimini nuovamente affiancati da numerosi co-espositori - dichiara in una nota Toru Kitamura, direttore esecutivo Jnto -. Invito pertanto a visitare lo stand per scoprire l’offerta giapponese ed approfondirne le novità in tema di sostenibilità, turismo enogastronomico e outdoor”.

Presso lo stand, Jnto proporrà sessioni di sake tasting a cura di Marco Massarotto (12 e 13 ottobre), brevi workshop dedicati a oggettistica tradizionale (13 e 14 ottobre) e dimostrazioni di calligrafia (12 e 13 ottobre).