Nasce Expo City Dubai, la città del futuro nel segno della sostenibilità e della tecnologia

08:00

Con l’inaugurazione il 1° ottobre del nuovo distretto Expo City Dubai, arriva la risposta a chi si chiedeva come sarebbe stata riconvertita l’area che ha ospitato l’Esposizione Universale 2020.

Il nuovo polo futuristico ospiterà uffici, strutture per il tempo libero, ristoranti, spazi per eventi, impianti sportivi e altro ancora, con una grande attenzione per i temi della sostenibilità e l’alta tecnologia.



Lato business, Expo City Dubai diventerà la nuova sede di DP World, Siemens e diverse start-up e aziende. Nel Dubai Exhibition Centre (DEC) verranno invece ospitate conferenze ed eventi.



Riaprono, inoltre, le attrazioni di Expo e alcune diventano interattive: Al Wasl Plaza, la torre di osservazione Garden in the Sky, la cascata Surreal, Alif (il padiglione della Mobilità) Terra (il padiglione della Sostenibilità), il Women’s Pavilion e il Vision Pavilion. L’Opportunity Pavilion diventerà nel corso dell’anno il Museo di Dubai dell'Expo 2020.



In occasione dell’inaugurazione Dubai ha lanciato l’Attractions Pass di una giornata, che permetterà ai visitatori di visitare tutti i padiglioni principali. M.T.