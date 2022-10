Bahamas, le ultime novità in fiera

21:00

"Le Bahamas danno appuntamento a TTG Travel Experience per presentare le ultime novità. Sarà Maria Grazia Marino, area manager del Ministero del Turismo, a raccontare i piani dell'arcipelago per il futuro.



Numerosi gli investimenti previsti nella realizzazione di nuove infrastrutture e nell'ammodernamento di altre. A partire dal porto crocieristico di Nassau, al centro di un progetto di riqualificazione del valore di 300 milioni di dollari. Da Nassau all'isola di Grand Bahama, interessata dalla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta di Carnival Cruise Line. Dal canto suo, il settore crocieristico ha giocato un ruolo cruciale per la ripresa"... (continua a leggere sulla digital edition)