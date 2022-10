08:03

Si riapre oggi il capitolo Giappone. A partire dalla data odierna il Paese torna completamente sulla mappa del turismo con la riapertura totale ai viaggiatori internazionali senza limitazioni numeriche di ingresso. Riapertura anche sul fronte dei visti con la riattivazione dell’esenzione per i Paesi nell’elenco Visa free.

Le regole

Restano invece attivi alcuni requisiti da rispettare per i visitatori. Il Governo richiederà infatti – ha precisato l’Ente del Turismo Giapponese in una nota - il certificato vaccinale con indicazione delle tre dosi effettuate o, in alternativa, un tampone Covid negativo ad almeno 72 ore dall’ingresso nel Paese.



La riapertura ha avuto un effetto immediato sulla domanda di viaggi verso il Paese: secondo uno studio effettuato da Volagratis all’annuncio della riapertura sii è verificata immediatamente un’impennata delle ricerche di voli e pacchetti volo+hotel, mentre riguardo alle prenotazioni poco meno della metà dei viaggi ha una durata tra gli 11 e i 14 giorni mentre un 30 per cento 2-3 settimane.