La Danimarca volta pagina: agosto oltre i livelli del 2019

La Danimarca accelera sul mercato italiano. Lo evidenziano i dati relativi alla seat capacity dei collegamenti aerei operati dall’Italia che sono tornati ai valori del 2019. Secondo i dati diffusi da VisitDenmark e che verranno presentati a TTG Travel Experience il mese di agosto ha addirittura superato il periodo pre-pandemia con un +3,6%; negativo, invece, rimane ancora il confronto sui primi otto mesi dell'anno (-14% rispetto al periodo gennaio-agosto del 2019).

A trainare il turismo è Copenaghen, ma è in crescita l'interesse per le zone costiere e le esperienze outdoor.

Una forte spinta è stata data, inoltre, da un importante evento sportivo ossia la partenza del Tour de France, che ha portato l'attenzione verso città come Roskilde, Nyborg, Vejle e Sønderborg, mettendo in risalto le infrastrutture e i percorsi ciclabili del Paese.



Gaia Guarino