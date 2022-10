L’Argentina guarda ai mercati internazionali: le azioni della destinazione

19:30

“L’Argentina sta vivendo un boom del turismo interno sostenuto anche da specifiche politiche governative, ma abbiamo intenzione e bisogno di allargarci anche all’esterno, di promuovere il nostro turismo ricettivo. L’Italia è un Paese al quale siamo molto legati e rappresenta un mercato davvero importante”.

Pubblicità

L’ambasciatore argentino in Italia, Roberto Manuel Carlès, racconta i passi che il Paese sta compiendo per ampliare i mercati internazionali.



Insieme a Carlès, a promuovere il prodotto turistico, Diego Valdecantos sottosegretario al turismo della provincia di Jujuy (Nord ovest), Maria Laura Pierini coordinatrice della promozione di Visit Buenos Aires, Nadia Loza, sottosegretaria al Turismo della provincia di Salta (Nord Ovest), Gaston Burlon sottosegretario al Turismo della provincia di Bariloche, la porta d’ingresso alla Patagonia.



Il Paese pone grande attenzione all’apertura e al ritorno di collegamenti diretti, che consentano spostamenti agevoli per i turisti internazionali.