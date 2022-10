Russia: abolita l'agenzia federale del turismo

12:49

Si chiude l'era di Rosturizm, l'agenzia federale russa del turismo. Il presidente Vladimir Putin ne ha decretato infatti l'abolizione, trasferendo le competenze e le funzioni al ministero dell'Economia.

L'agenzia, come ricorda hosteltur.com, era stata creata nel 2004, per passare dal 2018 al 2020 sotto le dipendenze del ministero dell'Economia. Successivamente, era stata subordinata direttamente al Governo.



L'obiettivo dichiarato della scelta di abolire l'agenzia è aumentare l'efficenza nell'attuazione del progetto nazionale 'Turismo e industria dell'ospitalità'.



Il sito di informazione spagnolo precisa anche che, dopo le ultime vicende internazionali che hanno coinvolto la Russia, per il turismo il Paese punta principalmente sul mercato interno.