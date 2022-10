Regno Unito, le richieste delle agenzie al neo premier Rishi Sunak

15:48

Mentre Rishi Sunak eredita dalla dimissionaria Liz Truss il posto di primo ministro del Regno Unito, il turismo organizzato britannico saluta il nuovo premier lanciando un appello affinché il neo residente di Downing Street intervenga urgentemente a sostegno della filiera dei viaggi, che, superata la crisi pandemica, deve ora far fronte agli effetti dei rincari.



L’Abta – asssociazione che rappresenta le agenzie Uk – esorta l’Esecutivo a lavorare per la stabilità del Paese e per far fronte al caro vita che sta rallentando imprese e consumi, viaggi inclusi.

“Ciò di cui le aziende e i consumatori ora hanno bisogno è stabilità, chiarezza e fiducia nella ripresa economica - ha dichiarato l’amministratore delegato dell’associazione, Mark Tanzer, riporta Travel Mole -. Abbiamo anche bisogno che il Governo comprenda la delicata posizione in cui si trova l’industria dei viaggi e del supporto che è necessario”.



L’associazione avanza perciò una serie di richieste per contenere gli effetti della crisi in corso. Tra le priorità, il supporto alle piccole realtà imprenditoriali che non fanno parte di grandi gruppi distributivi, la vigilanza sulle tariffe e il congelamento dei dazi sui passeggeri aerei per il resto dell’attuale legislatura.