Benvenuti in Arabia: questo il leit motiv con il quale Saudi Tourism Authority intende promuovere il turismo nel Paese. Uno sviluppo che sul mercato italiano viaggia a passi spediti, forte di una serie di highlights che la destinazione ha da proporre ai viaggiatori tricolore.

Vicina, autentica e ancora poco nota ai flussi di massa, l’Arabia Saudita vanta infatti una grande varietà di spunti di visita. Dalle testimonianze archeologiche al deserto, dalle città a eventi culturali e sportivi da non perdere, il Paese intende farsi conoscere presso diversi target di viaggiatori, interessati a storia, natura, cultura e attività sportive a 360 gradi.



Sul numero di oggi di TTG Magazine, online sulla digital edition, il Paese si racconta in un inserto centrale ricco di informazioni e notizie su cosa esplorare, come muoversi e a quali eventi assistere nei prossimi mesi.

L’inserto viene pubblicato in una settimana speciale dedicata alla destinazione, che culmina nella tre giorni organizzata a Milano presso il Saudi Hub – Gonzaga 7.