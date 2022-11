10:45

Anche quest’anno Lonely Planet ha stilato la sua lista di mete imperdibili da visitare nel corso del 2023, 30 destinazioni che possono dare spunto ai viaggiatori di tutto il mondo per scoprire il pianeta.

Cinque le categorie, o per meglio dire le tipologie di viaggio, che Lonely Planet evidenzia: sapori, itinerari, relax, connessioni e scoperte, all’interno delle quali sono state inserite 6 destinazioni raccomandate per ognuna.



Nella categoria Sapori c’è l’unica meta italiana segnalata, l’Umbria, che oltre alla ricca scelta gastronomica quest’anno è sotto i riflettori per l’anniversario del Perugino, uno tra i più importanti pittori del Rinascimento. Le altre mete della categoria sono Kuala Lumpur in Malesia, Fukuoka in Giappone, Lima in Perù, Montevideo in Uruguay e il Sudafrica.



Per la tipologia Itinerari, sono segnalate il viaggio da Istanbul a Sofia in treno, la Nova Scotia in Canada, il Buthan, lo Zambia, il Western Australia e il Parque Nacional Naturales della Colombia.



Le altre categorie

Nella categoria Relax Lonely Planet evidenzia la Penisola Calcidica in Grecia, la Giamaica, la Dominica, Raja Ampat in Indonesia, l’isola di Malta e la Giordania.



La tipologia Connessioni ospita destinazioni che permetteranno di instaurare un legame sia con il luogo che la sua gente. Fra queste l’Alaska negli Usa, l’Albania, Accra in Ghana, Sidney in Australia, la Guyana e Boise negli Usa.



Infine, nella categoria Scoperte, sono inserite Manchester nel Regno Unito, il New Messico negli Usa, Dresda in Germania, El Salvador, la Scozia meridionale e Marsiglia in Francia.