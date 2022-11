Il nuovo Grand Egyptian Museum inizia il pre-opening: eventi e visite per piccoli gruppi

13:09

Il nuovissimo Grand Egyptian Museum del Cairo molto atteso dagli appassionati di antichità egizie inizierà ad accogliere gli ospiti per un serie di eventi e di visite di gruppo per un numero limitato di persone come test pre apertura.

Il Grand Egyptian Museum, che si trova a 2 chilometri dalle piramidi di Giza, e si stende su un'area di oltre 500.000 metri quadrati, esporrà la più grande collezione di antichità egizie del mondo.



Durante le giornate di pre-opening i visitatori potranno iniziare a visitare alcune sezioni del museo, tra cui la Piazza dell'Obelisco Sospeso, la sala principale detta “Sala Grande”, il Museo dei Bambini, un'esperienza di realtà virtuale, giardini, ristoranti, caffè e negozi. Entrando nella sala principale, i visitatori potranno anche vedere molti monumenti unici come la statua di Ramses II, le dieci statue del re Senusret, il famoso dipinto "Saqqara Kings List" e la colonna della vittoria di Merpentan, oltre a due statue dei re di epoca tolemaica.



Rimarranno per ora ancora chiusi al pubblico la sala principale e le due sale di Tutankhamon.