Il Regno Unito prende tempo: “Nei piani nessun test o requisito per chi arriva dalla Cina”

17:01

Diversamente da quanto fatto da Italia, Usa e alcuni Paesi asiatici, il Regno Unito non intende adottare ancora restrizioni sugli arrivi dalla Cina.

Pubblicità

Il Governo britannico ha fatto sapere di non avere per il momento in programma l’imposizione di test o di qualsiasi altra misura restrittiva ai passeggeri provenienti dal Paese asiatico.



"Non ci sono piani per reintrodurre i test Covid-19 o requisiti aggiuntivi per gli arrivi", ha detto un funzionario a Travel Mole.



L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha garantito comunque che continuerà a monitorare l'evoluzione dei contagi.