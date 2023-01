Anno positivo per le Filippine con 2 milioni di turisti stranieri

13:31

Le Filippine chiudono il primo anni dopo la riapertura dei confini post pandemia con quasi 2 milioni di turisti in arrivo dall’estero. Sin dalla riapertura dei confini infatti, in poco più di un mese è stata superata la soglia dei 100.000 turisti, mai più raggiunta da marzo 2020, sancendo così delle premesse molto positive sin dall’inizio.

Gli Stati Uniti rimangono il principale Paese di origine dei turisti stranieri, con 492.256 arrivi tra febbraio e dicembre, seguiti da Corea del Sud con 415.462, Australia con 133.813, Canada con 118.083, Regno Unito con 98.892, Giappone con 96.198 e Singapore con 53.035. Secondo il Dipartimento del turismo delle Filippine, le varie misure imposte dalla Task Force Interagenzia per la gestione delle malattie infettive, la sospensione del sistema di classificazione dei paesi e l'allentamento dei protocolli di ingresso per i viaggiatori hanno contribuito a facilitare l'afflusso di turisti in visita nel paese.



Anche l’Italia rientra nella top 20 nazioni che hanno registrato il maggior numero di arrivi nello stato filippino durante il 2022, registrando un totale di 12.539 turisti.