L’agriturismo italiano fa scuola in Corsica

12:46

Il modello turistico degli agriturismi italiani sarà studiato e riproposto in Corsica. Fra le linee di sviluppo e promozione dell’isola tirrenica, la presidente dell’Atc (Agence du Tourisme de la Corse) Angèle Bastiani ha deciso di includere la creazione di una rete di strutture ricettive che consentano di familiarizzare con le tradizioni agroalimentari del territorio, puntando sull’originalità delle contaminazioni italo-franco-corse. “La Corsica necessita di destagionalizzare i propri flussi turistici - spiega Bastiani - e una delle formule vincenti è proprio quella di proporre soggiorni esperienziali, collegandoli alla nuova rete di cammini ed eventi che stiamo sviluppando per tutta l’isola: dal Festival del gusto di Bonifacio (Art’è Gustu) alla Fiera di “a” Castagna di Bocognano (in grado di movimentare oltre 200mila visitatori), vogliamo alimentare un nuovo immaginario nel turista italiano”.

Per farlo, lo scorso ottobre Angèle Bastiani ha partecipato per la prima volta a TTG Travel Experience, individuando una decina di tour operator e agenti di viaggio specialisti dell’isola con cui sarà portata avanti la campagna promozionale 2023. A. C.