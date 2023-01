La Tour Eiffel sfiora i 6 milioni di visitatori nel 2022

13:58

Uno dei monumenti più famosi del mondo e sicuramente il più celebre della Francia ha chiuso il 2022 recuperando i dati pre-pandemia. La Tour Eiffel ha archiviato l'anno appena concluso con un totale di 5,8 milioni di visitatori, sfiorando i livelli del 2019.

Come riporta lechotouristique.com i dati diffusi da Sete (Société d’exploitation de la Tour Eiffel) segnano il ritorno dei visitatori internazionali. Dopo l'anno record del 2014, quando aveva accolto 7 milioni di turisti, nel 2019 era arrivagta a 6,2 milioni, per poi chiudere i battenti da marzo a giugno del 2020 e nuovamente da ottobre dello stesso anno a luglio dell'anno successivo.



Quella appena conclusa è dunque la prima annata senza chiusure. Circa la metà dei visitatori del 2022 proveniva dall'Europa, con Italia e Spagna in testa, seguite da Germania e Regno Unito e dunque da Belgio e Paesi Bassi. Sul fronte mondiale, da soli gli statunitensi hanno rappresentato l'11% degli ingressi.