Perù, ferrovie e aerei fermi: Machu Picchu bloccato

15:58

Il Machu Picchu è diventato di fatto irrangiungibile per i turisti. Le prosteste contro il Governo continuano a bloccare il Paese e ora i collegamenti aerei e ferroviari che servono uno dei principali punti di interesse del Perù sono stati nuovamente sospesi.

Come riporta ttgmedia.com l'aeroporto di Cusco, che ha chiuso ieri, è stato l'ultimo hub regionale a cessare le operazioni.



In generale, comunque, gli aeroporti stanno limitando gli ingressi a coloro che sono in possesso di una carta d'imbarco calida.



Per quanto riguarda i treni, le sospensioni dei servizi ferroviari nell'area Sud del Paese sono state estese alla tratta che collega Ollantaytambo con Machu Picchu.