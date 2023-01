Giordania, italiani primo mercato europeo: exploit di giovani

16:55

Con 72.869 arrivi da gennaio a settembre del 2022 è l’Italia a guidare la classifica dei migliori mercati europei per la Giordania. A seguirla sul podio, a debita distanza, Francia e Germania. Il dato, calcolato su nove mesi, è inferiore soltanto all’anno record 2019, quando gli arrivi furono quasi 90mila.

Si tratta, spiega Jordan Tourism Board, di un meno 18,6% che la Giordania si aspetta di colmare e superare nel 2023. A contribuire all’incoraggiante risultato del nostro Paese la crescita dei voli diretti low cost da Malpensa, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, e il ritorno della Royal Jordanian a volare da Malpensa. Numeri importanti anche per queast'ultimo vettore, che sta registrando ottimi risultati sia da Roma, sia da Milano.



Exploit di richieste dai giovani

A riempire i voli moltissimi giovani, che stanno facendo registrare un exploit di richieste mai verificatosi in passato. Anche per il 2023 la promozione della Giordania si baserà sul nuovo brand ‘Il regno del tempo’, lanciato lo scorso anno. Nel frattempo il Jtb sta avviando nuove attività di co-marketing con i tour operator, campagne digital e outdoor e viaggi stampa ed è pronto per partecipare alle maggiori fiere di settore.