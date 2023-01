Spagna, previsto il ritorno ai livelli pre-pandemici già nel 2023

10:31

La Spagna prevede che le entrate valutarie legate al turismo supereranno i livelli pre-pandemia già nel 2023. Un nuovo studio di settore ha infatti rilevato che le entrate delle aziende turistiche del Paese dovrebbero crescere del 4,7% rispetto al totale registrato nel 2019, prima che la pandemia bloccasse i viaggi internazionali.

Come riporta Reuters.com Exceltur ha scoperto che tutti player dell’industria dei viaggi stanno registrando un aumento di prenotazioni che porterà il Paese a superare i numeri del 2019.

“Il quadro è promettente - ha commentato il vicepresidente di Exceltur Jose Luis Zoreda, come riportato da TravelPulse -. Sembra che il desiderio di viaggiare abbia prevalso sulle difficoltà e alcune aziende ci dicono che i consumatori preferirebbero rinunciare a beni di prima necessità piuttosto che smettere di viaggiare”.



Nel 2022 i numeri del turismo spagnolo sono rimasti inferiori del 2,1% rispetto ai livelli del 2019, nonostante la ripresa del comparto. Mentre le entrate degli hotel sono aumentate del 7% rispetto al totale pre-pandemia, le compagnie di trasporto sono ancora in calo del 5% sul 2019.



Intanto è previsto per questo mese il lancio del nuovo programma di visti che consentirà ai cittadini stranieri provenienti dall'esterno dello Spazio economico europeo che lavorano per datori di lavoro stranieri di vivere in Spagna senza la necessità di procurarsi un visto di lavoro completo.