La corsa dell’Oman: oltre 25mila italiani nel 2022

08:47

L’Oman torna a macinare i risultati del periodo pre-pandemico e la componente italiana è una di quelle che sta facendo registrare le performance migliori. A rivelarlo Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia dell’Ufficio del Turismo del Sultanato: “I visitatori provenienti dal nostro mercato - sottolinea - sono aumentati considerevolmente negli ultimi mesi dell’anno, facendo registrare 3.400 arrivi a ottobre, 4.362 a novembre e 7.311 a dicembre. I risultati raggiunti nell'ultimo trimestre dell'anno, che si sono attestati sugli stessi livelli del 2019, quando la media dei passeggeri italiani era di circa 6.000 al mese, rappresentano un’impennata che ci ha fatto raggiungere quota 25.099 visitatori italiani nel 2022”.

Italia sul podio

L’Italia è ora il terzo mercato europeo per l’Oman, dopo Francia e Germania, quarto se consideriamo anche il Regno Unito. Un risultato frutto del lavoro dell'ente, che si articola su due livelli: da una parte il recupero dei volumi rivolgendosi a una clientela leisure mainstream, dall’altra un’azione di marketing mirato verso la clientela individuale e i gruppi di profilo medio-alto, mossi da interessi culturali e di scoperta del Sultanato.



Tra le operazioni portate a termine nel corso del 2022 quella che ha avuto come fulcro Salalah, che ha visto il coinvolgimento del Gruppo Alpitour con tutti i brand attivi a destinazione - Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso, Turisanda - e con il supporto di Neos. A inizio stagione Salalah è stata oggetto di un fam trip di quattro giorni per 150 professionisti del network Gattinoni e Welcome Travel Network, organizzato in collaborazione con Alpitour e Neos.



Le azioni per il pubblico

Sul fronte consumer la promozione del Sultanato è passata attraverso una campagna out-of-home, che dal 4 al 17 novembre ha abbellito Milano. In questi giorni è programmata anche una campagna digital che si concluderà il 31 gennaio. Infine, per i prossimi mesi è in programma un ulteriore flight di digital campaign a sostegno degli arrivi primaverili, in collaborazione con Gattinoni Travel Network e con Mistral - Quality Group.



I voli

L'operativo voli si è intanto arricchito con i nuovi collegamenti diretti Oman Air che portano a 6 le frequenze settimanali verso il Sultanato e i nuovi voli Air Arabia da Da Orio al Serio Bergamo/Milano a Sharjah, 4 volte a settimana (martedì, mercoledì, venerdì, domenica) che il martedì e venerdì proseguono su Muscat o su Salalah.



Anche la compagnia aerea Neos ha voli diretti dall’Italia la domenica e lunedì, con partenza da Milano Malpensa (scalo a Roma Fiumicino), da Roma Fiumicino e da Verona con arrivo a Salalah.