Dora Paradies nuovo Market manager per Arabian Adventures

14:29

Per la prima volta Arabian Adventures, dmc parte di Emirates Group, nomina un suo rappresentante sul mercato italiano, sulla spinta della continua crescita dei viaggi verso gli Emirati. E la scelta è ricaduta su un nome noto nel mondo del turismo, Dora Paradies (nella foto), che è ora Market manager per l’Italia della dmc.

Arabian Adventures offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour di Dubai ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi.



Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies, che sarà basata a Milano, si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di successo e di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team di Arabian Adventures nell'andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l'efficienza e offrendo ai clienti in Italia i migliori servizi possibili.