Ungheria, Italia nella top ten dei mercati

08:00

Complessivamente l’Ungheria ha chiuso il 2022 con 14,2 milioni di visitatori esteri a livello globale e 40 milioni di pernottamenti: un dato non distante dal record del 2019. L’Italia si conferma nella top 10 per quanto riguarda l’intero Paese (222mila arrivi e 636mila pernottamenti nel 2022) e al quarto posto per Budapest.

Per l’anno appena avviato la destinazione ha già un fitto programma di appuntamenti. “La nostra capitale sarà protagonista, durante il 2023, di numerosi eventi” - spiega Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato italiano e Uk di Visit Hungary -. “A giugno, per esempio, ospiteremo la finale della Uefa Europa League; inoltre questo sarà l’anno del 150° anniversario della città. E ancora, ad agosto si terranno i Mondiali di atletica leggera e a ottobre la maratona che toccherà i principali landmark di Budapest”.

Gaia Guarino