Qatar: tre nuovi tour per i passeggeri in transito

11:39

Discover Qatar ha aggiunto tre nuovi tour dedicati ai passeggeri in transito, ideali per scoprire alcuni aspetti del Paese.

Ad esempio, è possibile rivivere la FifaWorld Cup Qatar 2022 tramite un tour attraverso i principali stadi del Qatar. Il tour comprende la visita esterna di cinque stadi che hanno ospitato la Coppa del Mondo: Al Thumama, Education City, Khalifa International, Lusail Iconic Stadium e l'innovativo Stadium 974 prima della sua disinstallazione definitiva. I tour guidati in pullman offrono ai passeggeri un'esperienza unica per esplorare queste meraviglie architettoniche dal perimetro esterno.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri in transito un’esperienza unica attraverso le sessioni di simulazione sportiva fornite da Discover Qatar. Gli appassionati di sport possono anche rivivere l'emozione della storica Fifa World Cup Qatar 2022 visitando gli stadi del Qatar che hanno ospitato un'indimenticabile edizione del torneo più famoso del mondo". Il Discover Qatar World Cup Stadiums Tour può essere prenotato online fino a 48 ore prima dell'arrivo a Doha, oppure presso il corner di Qatar Tourism/Discover Qatar nella Duty Free Plaza all'arrivo all'aeroporto internazionale di Hamad.



Per i passeggeri in transito per quattro o più ore, Discover Qatar offre anche la possibilità di arricchire il proprio viaggio con due ore di squash presso il campo da squash dell'Oryx Airport Hotel, situato all'interno dell'aeroporto internazionale di Hamad. Il tour include anche l'accesso alle docce del Vitality Wellbeing & Fitness Center dell'Oryx Airport Hotel e tutte le attrezzature necessarie.



Gli appassionati di golf possono infine godersi il tour di golf on-demand mentre aspettano il loro prossimo volo in coincidenza all'aeroporto, sperimentando un alto livello di precisione e realismo grazie al simulatore di golf all'avanguardia dell'Oryx Airport Hotel. Il tour include un'ora di accesso al simulatore di golf nel Vitality Wellbeing & Fitness Center dell'Oryx Airport Hotel.