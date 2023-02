Stati Uniti: obiettivo 63 milioni di turisti internazionali per il 2023

09:39

Obiettivo 63 milioni di arrivi turistici internazionali per il 2023 degli Stati Uniti. Il Paese alza l’asticella e punta a una crescita sul 2022 di oltre 21 punti percentuali per l’anno in corso per poi arrivare a superare il record del 2019 (79,4 milioni) nel 2025.

Sono queste le previsioni dell’International Trade Administration, che ha fissato una roadmap di crescita da qui al 2027 molto ambiziosa, che fissa al 2027 l’anno per il superamento della soglia dei 90 milioni di turisti. "L'annuncio di oggi è una buona notizia per così tanti americani in tutto il paese i cui posti di lavoro dipendono da un forte settore dei viaggi e del turismo - evidenzia Mark Keam, deputy assistant secretary of Commerce for Travel and Tourism - e sottolinea che i piani di questa amministrazione per la ripresa economica sono sulla strada giusta".



Nell’analisi sono stati presi in esame i dati di tutti i principali mercato di riferimento, tra cui l’Italia. Per il nostro Paese l’obiettivo è di arrivare quest’anno vicino agli 800mila arrivi dopo i 712mila del 2022 e tornare sopra il milione come nel 2019 tra due anni.