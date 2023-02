Antigua e Barbuda, arriva la Restaurant Week

16:21

Due settimane all’insegna del buon cibo. Dal 7 al 21 maggio si svolgerà la prima edizione dell'Antigua and Barbuda Restaurant Week. L’evento, organizzato dall’Antigua and Barbuda Tourism Authority, si presenta come un'avventura gastronomica di 14 giorni per esaltare il cibo, le persone e la cultura della destinazione.

Pubblicità

I visitatori e i residenti potranno degustare una varietà di piatti in una serie di ristoranti a prezzo fisso e scontato, godere della presenza di celebri chef e partecipare ad eventi esclusivi.



L’esperienza ‘Eat Like A Local’ offrirà la possibilità di assaporare il cibo locale e ‘casalingo’, i piatti nazionali offerti nelle case di tutto il Paese, dai venditori ambulanti e dai punti di ristoro locali.



Il 21 maggio si terrà la giornata conclusiva con la ‘Food & Art Experience’.



Tra i ristoranti che parteciperanno all'iniziativa, Ana's on the Beach Restaurant and Art Gallery, Maia at South Point, The Antigua Vintage Tea House, Catherine's Café, Rokuni, Sheer Rocks, Wild Tamarind at Tamarind Hills, The’Chimney, Spices of India, Big Banana, The Larder e il Like A Latte.