PromPerù rilancia la formazione Perù Agent: online 3 nuovi moduli

Riparte la formazione dedicata alle agenzie di PromPerù. Da oggi sono disponibili sulla piattaforma e-learning Perù Agent 3 nuovi moduli dedicati ai temi Cultura, Natura e Avventura.

Il programma formativo si adatta anche alle esigenze degli agenti più impegnati, permettendo loro di seguire in qualsiasi momento i corsi, tutti della durata di 20 minuti.



Coloro che completeranno il corso entro il 31 di marzo potranno accedere all’estrazione di interessanti premi ed incentivi, tra i quali cene del valore di 150 euro in ristoranti peruviani in Italia e un posto per il prossimo Fam Trip in Perù, previsto nel 2024.