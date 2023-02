Malesia, nasce l'esperienza immersiva Dream Forest Lagkawi

16:55

Nasce una nuova attrazione immersiva in Malesia. Aprirà il primo marzo Dream Forest Langkawi, un progetto nato prima della pandemia, che trasforma un sentiero di 1,2 chilometri e una foresta preistorica di oltre cento milioni di anni in un'esperienza coinvolgente attraverso la tecnologia multisensoriale.

I visitatori potranno passeggiare nella Dream Forest alla scoperta di animali unici come lemuri volanti, scimmie, il rospo di Sumatra e diverse specie di buceri che hanno eletto la foresta di Lubuk Semilang a loro casa.



Al tramonto, la foresta si trasformerà in uno spazio teatrale naturale di 15,8 acri. Sang Gedembai, il guardiano della foresta dei sogni, insieme a Eli, Coco e Terra, tre helicopter seeds (particolare specie di albero che produce semi con le ali) ospiteranno i visitatori, raccontando storie attraverso proiezioni coinvolgenti.



Dream Forest Langkawi lavorerà anche a stretto contatto con i principali attori dell’industria turistica malese, tra cui Tourism Malaysia, Langkawi Development Authority (LADA) e associazioni turistiche come Malaysian Association of Tour and Travel Agencies (Matta), Malaysian Inbound Tourism Association (Mita), compagnie aeree, agenzie e altri canali di distribuzione a livello locale e internazionale.



“Credo che più lavoreremo in tandem e più riusciremo a sviluppare attrazioni entusiasmanti - commenta in una nota Puan Sri Tiara Jacquelina di Tourism Malaysia -, Langkawi ha il potenziale per essere una delle destinazioni turistiche più popolari in questa regione Langkawi ha il potenziale per essere una delle destinazioni turistiche più popolari in questa regione”.