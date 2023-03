L’Irlanda vuole destagionalizzare: i piani sull’Italia

08:43

In vista dell’imminente Ireland Week (a Milano dal 12 al 19 marzo) Turismo Irlandese racconta le ultime novità della destinazione.

In questo scenario anche l’Italia è protagonista con nuovi voli e l’estensione di quelli già in essere a copertura annuale, sia Ryanair sia Aer Lingus.



“Verso l’Irlanda abbiamo voli diretti da 17 città italiane”, commenta Marcella Ercolini, direttrice Turismo Irlandese. “Dal 31 marzo tornerà il diretto Milano-Belfast per raggiungere comodamente l’Irlanda del Nord; si aggiungono poi gli operativi da Brindisi, Olbia e Trieste per Dublino, e il Napoli-Shannon”.



Le nuove rotte toccano aeroporti regionali, oggi in fase di sviluppo e centrali nella strategia di Turismo Irlandese. Per il triennio 2023-2025, regionalità e stagionalità saranno le parole-chiave. L’obiettivo dell’ente del Turismo è rendere il Paese leader nel turismo sostenibile attraverso tre dimensioni: ambientale, economica e sociale.



“Come Turismo Irlandese ci stiamo focalizzando sugli aspetti economici e sociali - sottolinea Ercolini -. Puntiamo a una diversificazione dei flussi per far sì che i benefici del turismo abbraccino anche le zone rurali, con una crescita su tutto il territorio e durante tutto l’anno”.