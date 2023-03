08:31

Il passaporto più potente al mondo per il 2023 è quello del Giappone, seguito da quello di Singapore e di quello della Corea del Sud.

Ogni anno la società Henley & Partners stila una nuova classifica del Passport Index 2023, classificando 199 passaporti in base al numero di destinazioni a cui i titolari possono accedere senza visto preventivo. Una classifica che viene aggiornata in tempo reale durante tutto l'anno, man mano che entrano in vigore le modifiche alla politica sui visti.



Emerge, dunque, che è possibile girare il mondo con maggiore libertà di movimento se si hanno i passaporti di tre Paesi asiatici, perché i cittadini giapponesi possono visitare 193 destinazioni del mondo con il solo passaporto mentre chi vive a Singapore e in Corea del Sud può visitare senza visti 192 Paesi.



Dopo i primi 3 asiatici, molti gli europei: Germania e Spagna sono alla pari su 190 destinazioni, seguite da Finlandia, Italia e Lussemburgo su 189. Poi ci sono Austria, Danimarca, Olanda e Svezia tutte a pari merito al quinto posto, mentre Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito sono al sesto posto.



Nuova Zelanda e Stati Uniti fanno la loro comparsa al settimo posto, insieme a Belgio, Norvegia, Svizzera e Repubblica Ceca.



A seguire, all’8 posto, Australia, Canada, grecia e Malta con 185 destinazioni, poi Ungheria e Polonia con 184 e Lituania e Slovacchia con 183 destinazioni.



Se si guarda, invece, a chi ha compiuto il passo in avanti più deciso, sicuramente gli Emirati Arabi: nel 2013 il passaporto Uae dava diritto di accesso senza visto in 72 Paesi mentre oggi è passato a 178 destinazioni.