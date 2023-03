Francia, proseguono gli scioperi: disagi per chi viaggia in treno e aereo

12:57

Un’altra ondata di scioperi sta condizionando l'operatività dei servizi di trasporto in Francia. Decine di migliaia di lavoratori dei settori pubblici e privati - inclusi quelli che operano negli ambiti del trasporto aereo, ferroviario e su gomma - sono nuovamente in piazza in queste ore per manifestare contro la riforma delle pensioni Emmanuel Macron.

Pubblicità

Inevitabili le riprercussioni sui collegamenti. Per qanto riguarda il settore ferroviario, l'80% delle corse dei Tgv è stato cancellato e sono interrotti i servizi verso la Germania e la Spagna.



Fortemente condizionata la circolazione della metropolitana a Parigi: regolari solo le linee senza conducente 1 e 14, riporta euronews.com.



Nel settore aereo, la Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie di cancellare tra il 20 e il 30% dei voli tra oggi e domani per contenere i disagi dello stop dei controllori di volo.



Alcuni vettori hanno provveduto a ridurre preventivamente lo schedule: Air France opererà 8 voli su 10, mentre Transavia ha annullato il 30% delle partenze.