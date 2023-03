12:35

Nel fornire il Rapporto sull’andamento del turismo nel 2022, la Caribbean Tourism Organisation ha spiegato che, nonostante le difficoltà, i Caraibi hanno registrato nel 2022 uno dei tassi di ripresa più rapidi a livello globale, con 28,3 milioni di visite turistiche.



Come sottolineato da TTG Media, questo dato rappresenta l'88,6% dei visitatori arrivati nel 2019, anno di riferimento per l'attività turistica prima della pandemia.

Gli arrivi dal mercato europeo sono aumentati dell'81% nel 2022 rispetto al 2021, con 5,2 milioni di turisti.



C'è stato un aumento stimato del 28,1% dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti nel 2022 e alla fine dell'anno, 14,6 milioni di turisti americani hanno visitato la regione, 3,2 milioni in più rispetto al 2021. Destinazioni come Curacao, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Saint Maarten, Turks e Caicos e le Isole Vergini Americane hanno già superato i livelli turistici pre-pandemia.



Le destinazioni caraibiche si attendono che questa ripresa continui nel 2023, anche se a un ritmo più lento, come ha spiegato il Cto, prevedendo che la crescita sarà a macchia di leopardo fra le diverse mete.



Il presidente del consiglio dei ministri e commissari del turismo del Cto, Kenneth Bryan, ha dichiarato: "Come regione, abbiamo risposto con forza e determinazione alla pandemia. Quindi, sebbene non si siano ancora superati i numeri del 2019 in ogni destinazione, la direzione intrapresa è sicuramente quella giusta”.